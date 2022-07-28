В аварии с автобусом под Красноярском погибли два человека

В Красноярском крае произошло ДТП с участием легковушки и пассажирского автобуса. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Авария произошла на трассе Красноярск – Енисейск. Легковой автомобиль Toyota выехал на встречку и столкнулся с автобусом Iveco. «В результате ДТП водитель и пассажир Toyota погибли на месте», – говорится в сообщении ведомства.

В автобусе находились 14 пассажиров, восемь из них обратились к медикам за помощью. Отмечается, что среди пострадавших есть один ребенок.

На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов. Проводится расследование.

Красноярск, Зоя Осколкова

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