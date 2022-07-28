В Татарстане во время аварии на воде пропал человек

В Татарстане на реке Волге столкнулись две лодки. В результате один человек пострадал, второй пропал без вести. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

Инцидент произошел накануне вечером вблизи острова Золотой. Лодка наехала на сеть для ловли рыбы, находившийся за рулем мужчина потерял управление. В результате произошло столкновение с другим судном, в котором находилось два рыбака.

Люди упали в воду и получили травмы. Один мужчина пропал без вести. Его поиски продолжаются.

«Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ проводят комплекс проверочных мероприятий направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, на место выехали следователи», – сообщили в СКР.

Казань, Зоя Осколкова

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