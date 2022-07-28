Водолазы обнаружили тело утонувшего мужчины в Сочи

В Сочи обнаружили тело погибшего мужчины. Предположительно, он пропал накануне. Об этом сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Труп нашли в районе одного из пляжей поселка Дагомыс под водой. Вероятно, это 22-летний мужчина, об исчезновении которого стало известно вчера.

К спасателям обратились близкие пропавшего. Они заявили, что их родственник ушел купаться и не вернулся. Его личные вещи обнаружили на берегу.

Отмечается, что в поисках были задействованы 33 человека и 10 единиц техники. По факту произошедшего проводятся следственные мероприятия.

Сочи, Зоя Осколкова

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