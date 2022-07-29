российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 29 июля 2022, 09:04 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Дагестане волк убил девятилетнего мальчика

Фото: FreePik

В Дагестане дикий волк напал на детей. В результате девятилетний мальчик погиб, еще один ребенок госпитализирован.

Трагедия произошла неподалеку от села Кидеро Цунтинского района. Шестеро детей играли в футбол, а затем трое из них отправились к речке. Из леса вышел волк и напал на ребят.

Одному из детей удалось убежать, другого зверь укусил, а третьего схватил и утащил в чащу. Спустя час тело ребенка нашли у болота.

Региональное управление Следственного комитета проводит проверку по факту смерти мальчика.

Махачкала, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Кавказ, Юг России, Россия, Скандалы и происшествия,