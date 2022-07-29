В Дагестане волк убил девятилетнего мальчика

В Дагестане дикий волк напал на детей. В результате девятилетний мальчик погиб, еще один ребенок госпитализирован.

Трагедия произошла неподалеку от села Кидеро Цунтинского района. Шестеро детей играли в футбол, а затем трое из них отправились к речке. Из леса вышел волк и напал на ребят.

Одному из детей удалось убежать, другого зверь укусил, а третьего схватил и утащил в чащу. Спустя час тело ребенка нашли у болота.

Региональное управление Следственного комитета проводит проверку по факту смерти мальчика.

Махачкала, Зоя Осколкова

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