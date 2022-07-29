Подавший сигнал тревоги «Боинг» успешно вернулся в Грозный

Пассажирский самолет «Боинг», летевший из Грозного в Москву и подавший сигнал тревоги над Каспийским морем, благополучно вернулся в аэропорт вылета. Борт принадлежит авиакомпании Utair.

В самолете сработал индикатор давления в салоне. В интересах безопасности командир принял решение снизить эшелон до 3 тысяч метров и вернуться в Грозный, сообщил перевозчик в комментарии РИА «Новости».

Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем телеграм-канале, что самолет благополучно приземлился в аэропорту чеченской столицы.

Ранее СМИ и ряд телеграм-каналов сообщили, что самолет подал сигнал тревоги над Каспийским морем, изменил курс и временно пропал с карты сайта Flightradar. Позже появилась информация, что лайнер резко развернулся и лег на обратный курс.

Москва, Наталья Петрова

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