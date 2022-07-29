Украинские неонацисты второй раз за сутки ударили по зерновым хранилищам в Запорожской области

Военно-гражданская администрация (ВГА) Энергодара в пятницу, 29 июля, сообщила, что при обстреле вооруженными силами Украины (ВСУ) уничтожен еще один зерновой склад в Запорожской области, – сообщают СМИ.

В сообщении в Telegram-канале ВГА Энергодара говорится: «В настоящее время пожарные расчеты продолжают работы по локализации пожара на зернохранилищах «Благовещенского-Зернопродукта» в городе Каменка-Днепровская. По состоянию на 18 часов 29 июля произошло повторное возгорание уничтоженного склада с зерном, после чего огонь распространился на расположенное рядом зернохранилище.На борьбу с огнем привлечена специальная техника и личный состав пожарной части Каменки-Днепровской, а также две пожарные машины из Энергодара».

Отметим, что в ночь на 29 июля боевики ВСУ нанесли артиллерийский удар по зерновым складам нового урожая в Васильевском районе Запорожской области.

Глава ВГА региона Евгений Балицкий заявил, целью артналета было уничтожение основного пункта сбора зерновых культур.

«Инцидент не отразится на обеспеченности внутреннего рынка и экспорте зерновых. Киев воюет с простыми людьми, пытаясь лишить их хлеба, создать гуманитарную катастрофу», – заявил Балицкий.

Энергодар, Иван Бабурин

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