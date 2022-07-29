Минобороны РФ: Украинское научное судно подорвалось на мине в устье Дуная

Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге в пятницу, 29 июля, сообщил, что малое судно «Шляхович», принадлежащее украинской гидрогеографической службе, столкнулось и подорвалось на дрейфующей морской мине в устье реки Дунай.

Генерал-полковник Мизинцев, в частности, сказал: «При промере глубин фарватера в устье реки Дунай произошел подрыв малого географического судна «Шляхович» (государственной гидрографической службы Украины) на украинской дрейфующей мине. По его словам, минная опасность, созданная множеством дрейфующих в Черном море у побережья Украины мин, остается высокой»

«Созданная официальным Киевом угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море», – сообщил начальник НЦУО России.

Москва, Иван Бабурин

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