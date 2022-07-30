В Чите введен режим чрезвычайной ситуации

Руководитель администрации города Александр Сапожников сообщил, что в Чите из-за выхода из берегов реки объявлен режим чрезвычайной ситуации. Река Чита разлилась после дождей и затопила ряд городских улиц и дачных поселков.

В Telegram-канале администрации Читы Сапожников сообщил: «Всего в границах Читы подтоплено 1049 участков, 559 жилых и дачных домов. Социальные учреждения не пострадали. Объявлен режим ЧС, вся администрация работает в полную силу, сил и средств хватает. Подсчет ущерба начнется сразу после спада воды. На городских реках продолжается берегоукрепление, отсыпка скальником и грунтом».

Администрация города также сообщает, что были эвакуированы маломобильные граждане. Уровень воды в реках поднимался со скоростью 20 сантиметров за два часа. Сейчас вода пошла на спад.

Чита, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»