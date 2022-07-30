Украинские неонацисты разбомбили колонну с гуманитарной помощью

Военно-гражданская администрация (ВГА) Энергодара Запорожской области сообщает, что вооруженные силы Украины в ночь с пятницы на субботу, 30 июля, нанесли удар по доставлявшей гуманитарный груз колонне

В сообщении на Telegram-канале ВГА Энергодара говорится: «Украинские вооруженные формирования нанесли удар по колонне, доставлявшей в Энергодар гуманитарный груз для жителей города. Сегодня ночью украинские вооруженные формирования с использованием БПЛА, оснащенными самодельными взрывными устройствами, нанесли удар по автомобилям гуманитарной колонны, находящейся на месте стоянки отдыха водителей. Пострадавших нет».

В сообщении ВГА отдельно отмечается, что «на автомобилях были нанесены опознавательные знаки гуманитарной миссии. В результате совершенного теракта полностью уничтожены автомобили. Повреждения получили три многоквартирных жилых дома, продуктовый магазин, здание гостиницы и общежитие ЗАЭС (Запорожской АЭС). Разрушенная инфраструктура будет восстановлена в кратчайшие сроки».

Энергодар, Иван Бабурин

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