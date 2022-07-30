Во время акций протеста в Багдаде пострадали не менее 125 человек

В ходе протестных акций, которые проходят в Багдаде в субботу, 30 июля, по меньшей мере один человек погиб, еще 125 получили ранения, в том числе 25 иракских военнослужащих, – сообщает телеканал Al Jazeera.

Телеканал сообщает, что у некоторых демонстрантов наблюдаются признаки удушья, из-за примененного силами безопасности слезоточивого газа. Кроме того, несколько участников акций протеста получили травмы от попадания резиновых пуль.

Отмечается, что сторонники радикального шиитского имама Муктады ас-Садра штурмовали бетонные заграждения, возведенные вокруг правительственной «зеленой зоны» в Багдаде.

Сообщается, что действия шиитских активистов сорвали голосование в Совете представителей (парламенте республики) по кандидатуре нового премьер-министра Мухаммеда Шияха ас-Судани.

Сторонники имама Муктады ас-Садра с национальными флагами находятся сейчас в холле парламента, охранники не пытаются оказывать им сопротивление. Активисты установили в центре зала портрет имама и скандируют лозунги, осуждающие коррумпированных политиков. Они призывают к роспуску парламента и проведению новых досрочных выборов.

Багдад, Иван Бабурин

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