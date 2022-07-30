Суд арестовал владельца и генерального директора московского хостела, где в пожаре погибли восемь человек

Пресс-служба Пресненского суда Москвы в субботу, 30 июля, сообщила, что суд отправил под арест владельца и генерального директора столичного хостела, где во время пожара погибли восемь человек.

В сообщении пресс-службы суда говорится: «До 29 сентября под стражу заключены 55-летний Рауф Миронов, а также 24-летняя Элеонора Миронова. Обоим фигурантам предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Напомним, что ночью 29 июля в хостеле, расположенном на улице Алма-Атинская в Москве, произошло возгорание, в результате которого погибли восемь человек.

В Следственном комитете Москвы заявили, что следствие рассматривает различные версии случившегося, одна из основных – неисправность электропроводки.

Москва, Иван Бабурин

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