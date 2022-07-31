В Севастополе из-за атаки ВСУ отменены празднования по случаю Дня ВМФ России

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в воскресенье, 31 июля, заявил, что праздничные мероприятия в честь Дня ВМФ в Севастополе отменяются, поскольку штаб Черноморского флота в Севастополе был атакован украинской стороной, предположительно, с использованием беспилотника. Горожан просят оставаться дома, – сообщает ТАСС.

В своем Telegram-канале Развожаев написал: «Сегодня рано утром укронацисты решили испортить нам День Военно-морского флота. Во двор штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным, это беспилотник. Пять человек ранены, это сотрудники штаба флота, погибших нет. Помощь всем оказана. Прошу сохранять спокойствие и по возможности оставаться дома».

Пресс-служба Черноморского флота сообщила, что мероприятия в честь Дня Военно-морского флота перенесены.

Севастополь, Иван Бабурин

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