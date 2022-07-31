В ДТП на Ставрополье погибли восемь человек

Госавтоинспекция Ставропольского края в воскресенье, 31 июля, заявила, что в Ставропольском крае в результате ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля погибли восемь человек, – сообщили в пресс-службе ведомства.

В краевой полиции сообщили: «По предварительным данным полиции, на 502 км автодороги «Астрахань – Элиста – Ставрополь» водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу при обгоне, где столкнулся с пассажирской Газелью. От удара оба автомобиля загорелись. На месте происшествия погибли 5 участников, в том числе ребенок. 6 человек доставлены в больницу Петровского округа, за их жизни борются врачи».

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров позднее сообщил, что число жертв ДТП возросло до восьми.

Ставрополь, Иван Бабурин

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