В Харьковской области боевики ВСУ применили кассетные боеприпасы, начиненные противопехотными минами

В военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области в воскресенье, 31 июля, заявили, что на севере региона в районе села Токаревка украинские боевики применили кассетные боеприпасы, начиненные противопехотными минами «Лепесток», – сообщают СМИ.

В Telegram-канале Харьковской ВГА говорится: «ВСУ применили кассетные боеприпасы, начиненные противопехотными минами на севере Харьковской области в районе села Токаревка. Киевский режим, подписав Оттавские соглашения, сам взял на себя обязательства не использовать противопехотные мины такого типа».

Также в Telegram-канале Харьковской ВГА были опубликованы фото с противопехотными минами «Лепесток».

Следует отметить, что ранее сегодня сообщалось, что противопехотные мины типа «Лепесток» обнаружены в нескольких районах Донецка, а также на территории промплощадки шахты имени Скочинского.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин в воскресенье, 31 июля, в своем Telegram-канале сообщил, что сотрудник МЧС пострадал во время разминирования территории жилых районов от мин «Лепесток».

«Во время разминирования территории жилых районов по адресу: улица Адыгейская, 21, пострадал работник МЧС 1986 года рождения. С травматической ампутацией левой стопы и осколочными ранениями в состоянии шока пострадавший доставлен в Республиканский травматологический центр», – написал Кулемзин.

«Лепесток» – противопехотная мина нажимного действия, такое название получила из-за внешнего вида, напоминающего лепесток цветка. Снаряд устанавливается только способом дистанционного минирования.

Харьков, Иван Бабурин

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