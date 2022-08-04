Аферисты из России обманули европейцев на миллиард евро с инвестициями в стартап по выращиванию марихуаны

Двух граждан России подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Они предлагали жителям Европы вкладываться в производство марихуаны, а потом исчезли со всеми инвестициями.

Все началось в 2020 году с появления в интернете сайта JuicyFields, на котором предлагалось инвестировать в небольших, но перспективных производителей медицинского каннабиса. Людям, которые вложили свои деньги, обещали хороший доход, нужно только было дождаться первого урожая, передает телеграм-канал Baza.

Создатели стартапа активно продвигали свой бизнес. Они действовали через соцсети и СМИ, а также не скупились на эффектные акции, например, на международную конференцию производителей марихуаны в Барселоне пригнали две Lamborghini с логотипами JuicyFields.

По словам основателей проекта, в него вложились около 500 тысяч человек. В начале июля компания внезапно перестала платить сотрудникам, а ее владельцы испарились со всеми деньгами. Предположительно, аферу организовали российские граждане Павел Бергольц и Робера Лайбах. В свою очередь гендиректор компании Алан Глэнс утверждает, что был нанят россиянами и не предполагал, что проект является преступной схемой по выманиванию денег.

Примечательно, что в целом JuicyFields работала достаточно прозрачно, и у нее даже была штаб-квартира в Амстердаме. Ущерб от действий мошенников только предстоит оценить, но уже сейчас оценки экспертов варьируются от десятков миллионов до миллиарда евро.

Амстердам, Зоя Осколкова

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