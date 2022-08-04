В России выросло число ДТП с водителями-подростками

Количество ДТП с автомобилями под управлением подростков в возрасте 10-16 лет выросло за первое полугодие. За полгода случились восемь аварий с участием детей до 10 лет, оказавшихся за рулем, подсчитали в Научном центре безопасности дорожного движения (НЦБДД) МВД РФ.

Данные сравнивали с показателями первых шести месяцев 2021 года.

«Отмечается рост на 16,5% количества ДТП, совершенных водителями от 10 до 16 лет, то есть лицами, которые не могли быть допущены к участию в дорожном в качестве водителя механического ТС», – говорится в аналитическом отчете НЦБДД.

В восьми авариях с 10-летними водителями пострадали 10 человек. Два человека погибли, 156 пострадали в результате ДТП с участием подростков от 10 до 14 лет. За полгода случилось 124 таких аварий.

Напомним, в Свердловской области 16-летний юноша отправился катать друзей на «Жигулях», снятых с регистрационного учета. На дороге легковушка влетела в лесовоз. В итоге водитель и 12-летняя пассажирка погибли, вторая девочка, 14 лет, попала в больницу с травмами.

В Хакасии 14-летний подросток выпивал алкоголь вместе с матерью, а потом угнал ее машину и поехал кататься. На трассе школьник съехал в кювет, машина перевернулась. Не пристегнутый подросток выпал из машины, и легковушка придавила его насмерть.

Москва, Наталья Рязанова

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