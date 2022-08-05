После прихода к власти талибов* наркотрафик из Афганистана в Таджикистан утроился

Поставки наркотиков из Афганистана в Таджикистан выросли почти втрое после того, как власть захватило движение «Талибан» (организация запрещена в России). Об этом сообщили в Агентстве по контролю за наркотиками Таджикистана.

С августа прошлого года в приграничных районах Афганистана и Таджикистана было изъято более трех тонн наркотических веществ. Это на 1815 тонн больше, чем за предыдущий период.

По словам директора Агентства по контролю за наркотиками (АКН) Хабибуллы Вохидзоды, в ходе совместной операции правоохранительных органов Таджикистана и России против организованной группы, занимавшейся скупкой и сбытом наркотиков на территории обеих стран было изъято более 1 килограмма чистого афганского героина.

Стоит отметить, что верховный лидер талибов* Хайбатулла Ахундзада ранее издал запрет на выращивание мака в Афганистане. Нарушителей будут судить, а весь урожай будет уничтожен. Помимо этого, запрещается участвовать в производстве, покупке, продаже и транспортировке наркотических веществ.

*Организация признана террористической и запрещена в России

Кабул, Зоя Осколкова

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