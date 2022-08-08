Экс-депутат Камчатки получил год ограничения свободы за убийство на охоте

Суд приговорил бывшего депутата заксобрания Камчатки Игоря Редькина к году ограничения свободы. Во время охоты политик выстрелил в другого человека, приняв его за медведя.

Суд признал экс-депутата виновным в незаконной охоте и причинении смерти по неосторожности, сообщили в пресс-службе Усть-Большерецкого районного суда. при вынесении приговора учтено, что Редькин добровольно возместил ущерб от незаконной охоты на медведя, выплатил 10 млн рублей матери погибшего и 20 млн вдове в качестве компенсация морального вреда.

«Приговором от 8 августа назначено наказание в виде ограничения свободы на срок один год. Установить ограничения: не изменять места жительства без согласия уголовно-исполнительной инспекции, не выезжать за пределы Петропавловск-Камчатского городского округа», – говорится в сообщении.

Как сообщал «Новый День», в начале августа 2021 года депутат-миллиардер хотел убить медведя, приходившего на свалку около камчатского поселка. Но в сумерках он принял за животное местного жителя. Когда узнал, что раненый умер в больнице, Редькин сам явился в Следственный комитет, где его задержали.

Через несколько дней следователи заявили, что нашли доказательства намеренного причинения смерти и обвинили Редькина в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Позже деяние переквалифицировали.

Усть-Большерецк, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»