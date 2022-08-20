Фигурант дела Брюна признал вину и заключил сделку со следствием

Вице-президент Российской наркологической лиги Владимир Якушев признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием по делу об особо крупном мошенничестве, по которому проходит бывший главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.

Об этом сообщил следователь МВД в субботу на заседании Кузьминского суда, где рассматривался вопрос о домашнем аресте Якушева. Суд удовлетворил ходатайство следствия: подозреваемый пробудет под домашним арестом как минимум до 3 октября, передает ТАСС.

Перед этим суд назначил аналогичную меру пресечения Евгению Брюну. Наркологу и его вероятному соучастнику было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Брюн вину не признал.

Оба фигуранта были задержаны накануне.

По данным источника «Интерфакса», в уголовном деле идет речь о нарушениях при заключении и исполнении госконтрактов. Речь идет о поставках тестов на наркотики и алкоголь. Телеграм-канал «112» сообщал, что Брюн с подельниками якобы организовал закупку госучреждениями по завышенным ценам тест-систем и реагентов для определения наркозависимости. Для этого они использовали сеть аффилированных компаний.

Москва, Наталья Петрова

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