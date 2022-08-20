Нарколог Брюн обвиняется в хищении 20 млн рублей – прокуратура Москвы

Бывший внештатный главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн обвиняется в хищении 20 млн рублей у Депздрава Москвы. Об этом сообщила столичная прокуратура. Ранее сегодня Кузьминский суд Москвы отправил Брюна и второго фигуранта дела, вице-президента Российской наркологической лиги Владимира Якушева, под домашний арест до 3 октября.

«Ему (Брюну – прим. ред.) и его соучастнику предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество), то есть в хищении через подконтрольные фирмы, которые финансово-хозяйственную деятельность не осуществляли, денежных средств Департамента здравоохранения Москвы в сумме не менее 20 млн рублей путем поставок для ГБУЗ «Московский НПЦ наркологии ДЗМ» медицинских изделий по значительно завышенным ценам», – говорится в сообщении надзорного ведомства. По данным СМИ, речь идет о поставках тестов на наркотики и алкоголь.

В прокуратуре также сообщили, что прокурор Юго-Восточного административного округа заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с одним из обвиняемых, в ходе допроса тот признал свою вину. Ранее стало известно, что сделку со следствием заключил Владимир Якушев. Брюн вину не признал.

Москва, Наталья Петрова

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