Нарколога Брюна отправили под домашний арест по делу о крупном мошенничестве

Задержанному накануне бывшему главному внештатному наркологу Минздрава РФ Евгению Брюну предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК России). Об этом информируют информагентства со ссылкой на пресс-службу Кузьминского суда Москвы, куда поступило ходатайство о домашнем аресте врача. Суд сегодня, 20 августа, удовлетворил ходатайство следствия об избрании врачу меры пресечения в виде домашнего ареста на срок до 3 октября, передает ТАСС.

По информации пресс-службы суда, в деле имеется два фигуранта. Второму фигуранту – вице-президенту Российской наркологической лиги Владимиру Якушеву – также предъявлено обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие просит отправить его под домашний арест, сообщает «Интерфакс».

По данным источников, в уголовном деле идет речь о нарушениях при заключении и исполнении госконтрактов, связанных с поставкой тест-систем на наркотики и алкоголь. В то же время, телеграм-канал «112» сообщил, что Брюн с подельниками якобы организовал закупку госучреждениями по завышенным ценам тестов и реагентов для определения наркозависимости. Для этого они использовали сеть аффилированных компаний.

Брюн вину не признает, сообщили представили ОНК, посетившие нарколога в ИВС.

Накануне в Минздраве РФ сообщили, что Брюн не является внештатным психиатром-наркологом министерства, эта должность упразднена.

Москва, Наталья Петрова

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