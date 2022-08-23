Правительство создало комиссию для контроля за тушением лесных пожаров

Внутри правительства РФ создана комиссия для координации действий по борьбе с лесными пожарами. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение, сообщила пресс-служба кабмина.

«Правкомиссия будет координировать деятельность федеральных министерств и ведомств, органов власти регионов по локализации и ликвидации лесных пожаров на территории ряда субъектов центральной части России. Ее возглавил вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко», – говорится в сообщении.

Правительственная комиссия проведет первое заседание уже 23 августа. В ее состав вошли министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, замглавы МЧС Виктор Яцуценко, замначальника Главного штаба Сухопутных войск Минобороны Альберт Будышкин, замглавы Рослесхоза Алексей Венглинский, замглавы Росгидромета Владимир Соколов и ряд чиновников Московской области. Также членами комиссии стали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и врио губернатора Рязанской области Павел Малков.

В России на 22 августа действовали более 100 природных пожаров в 18 регионах. В Нижегородской области и в одном из районов республики Марий Эл введен режим ЧС. Сложной остается ситуация в Рязанской области, где огонь распространился на 183 га. Тушением занимаются более 9,2 тыс. человек и 1,7 тыс. единиц техники.

Москва, Наталья Рязанова

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