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Понедельник, 22 августа 2022, 14:01 мск

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В России тушат более 100 природных пожаров

На территории России зарегистрировано более 100 природных пожаров. Лес полыхает в 18 регионах. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Наиболее сложная ситуация по-прежнему сохраняется в Рязанской области, где в тушении принимают участие семь аэромобильных группировок МЧС, авиационная группировка из 19 судов. Всего огонь тушат более 780 человек и свыше 220 единиц техники.

Также в Нижегородской области в связи с пожароопасной обстановкой введен режим ЧС, как и в одном из районов республики Марий Эл. Для тушения пожаров привлекались 17 единиц воздушной техники МЧС России и осуществлялась доставка парашютистов-десантников Авиалесоохраны, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«На текущую неделю в Центральном и Приволжском федеральных округах сохраняются высокие температурные режимы, что негативно скажется на тушении лесных пожаров», – добавили в МЧС.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Лесные пожары

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