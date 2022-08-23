Дымить будет долго: пожары охватили в Рязанской области более 180 га

Природные пожары охватили в Рязанской области площадь в 183 гектара. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МЧС по городу Москве.

«На сегодняшний день площадь активного горения составляет 183 га. Группировка сил и средств увеличена до более 9,2 тыс человек и 1,7 тыс единиц техники. Тушение осложняет жаркая погода до 31 градуса и порывистый ветер. Своевременное увеличение группировки РСЧС позволяет вовремя передислоцировать подразделения и не допустить перехода огня на населенные пункты», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее пресс-служба Комплекса городского хозяйства столицы сообщала, что московская группировка в Рязанской области усилена 600 единицами поливомоечной техники. Кроме того на помощь пожарным направлены бульдозеры, экскаваторы и около 700 единиц перекачивающих устройств.

В ряде районов Москвы и Подмосковья уже несколько дней наблюдается смог и ощущается запах гари. Это связано с переносом воздушных масс из Рязанской области, где бушуют природные пожары. По прогнозам метеорологов, направление ветра изменится в ближайшие дни.

Москва, Андрей Дорофеев

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