В Рязанской области площадь пожаров выросла почти на четверть

Площадь лесных пожаров в Рязанской области достигла 9,1 тыс. га, сообщает ФБУ «Авиалесоохрана». Сутки назад пройденная огнем площадь составляла 7 470 га.

«На полночь 24 августа проводились работы по активному тушению двух пожаров на землях лесного фонда на 9 170 га в Рязанской области», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Представитель экстренных служб уточнил, что горение зарегистрировано на 11,7 тыс. га по состоянию на 07:00 часов 24 августа, пишет РИА Новости.

Всего на территории РФ действуют 104 лесных пожара на площади, пройденной огнем, в 107 136 га. 31 пожар локализован на площади 63 315 га.

Накануне создана правительственная комиссия для координации действий по борьбе с лесными пожарами в ряде субъектов центральной части России. Ее возглавил вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

Ветер принес в столичный регион дым от лесных пожаров в Рязанской области. На борьбу с огнем направлены дополнительная техника и сотрудники МЧС.

Рязань, Наталья Рязанова

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