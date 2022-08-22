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Понедельник, 22 августа 2022, 09:44 мск

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Запах гари в столичном регионе станет слабее

Метеорологическая обстановка благоприятствует ослаблению запаха гари в столичном регионе. Об этом сообщила пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

«Условия рассеивания способствуют постепенному ослаблению запаха гари в столице. В ночные часы и ранним утром из-за переноса воздушных масс и ослабления условий рассеивания в отдельных районах города ощущался более сильный запах гари от очагов ландшафтных пожаров в соседних областях. В настоящее время условия рассеивания улучшаются, однако перенос воздушных масс с очагов ландшафтных пожаров сохраняется – в отдельных районах по-прежнему может ощущаться запах гари», – говорится в сообщении.

При этом в пресс-службе добавили , что превышений предельно допустимых нормативов концентрации взвешенных частиц в регионе не зафиксировано.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Лесные пожары

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