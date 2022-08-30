Площадь пожаров в Рязанской области выросла до 22 тысяч гектар

Лесные пожары распространились на 15 790 га в Рязанской области, сообщает ФБУ «Авиалесоохрана». ТАСС со ссылкой на источник экстренных службах уточняет, что возгорание зарегистрировано на 22 тыс. га.

«На полночь 30 августа на территории России действовало 83 лесных пожара на площади, пройденной огнем, в 54 800 га. В том числе два пожара на 15 790 га земель лесного фонда Рязанской области», – говорится в сообщении на сайте учреждения.

Источник агентства уточнил, что за ночь огонь распространился, и площадь возгорания составляет более 22 тыс. га.

Вечером 29 августа огонь повернул в сторону деревни Култуки в Клепиковском районе. Туда стянули более 120 пожарных и 20 единиц техники, всю ночь работали над созданием минерализованных полос, сообщил врио губернатора Рязанской области Павел Малков во «ВКонтакте».

«Из-за ветра начался верховой пожар, который двинулся в сторону деревни. В настоящее время огонь вновь перешел на низовой уровень. Деревня Култуки опахана, четыре экскаватора прокладывают минерализованную полосу, следом идут профессиональные пожарные-десантники из Авиалесоохраны и проводят отжиг. В деревне размещен транспорт на случай эвакуации», – рассказал глава региона.

По данным МЧС, ситуация в регионе стабилизировалась, основная работа пожарных сейчас – «дотушивать» возгорания.

«Увеличение площади, пройденной огнем, происходит за счет планового отжига для профилактики распространения огня. Проложено свыше 140 км минерализованных полос. Совершено больше 3,1 тыс. вылетов, сброшено почти 24 тыс. т воды», – рассказали в пресс-службе министерства.

Напомним, специалисты МЧС России нашли следы поджогов в местах лесных пожаров в Рязанской области. Дым от пожаров ветром разнесло в соседние регионы, в том числе, в столицу.

Рязань, Наталья Рязанова

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