В Рязанской области сняли режим чрезвычайной ситуации

В Рязанской области отменили режим чрезвычайной ситуации, который был введен из-за лесных пожаров. Об этом сообщил глава региона Павел Малков.
«Принял решение отменить на территории области режим ЧС. Лесной пожар ликвидирован, завершается борьба с задымлениями», – написал губернатор в своем телеграм-канале.
Режим ЧС был введен в Рязанской области 22 августа. Дым от лесных пожаров распространился по большей части центральной России и дошел до Москвы. После тушения специалисты МЧС нашли следы поджогов в нескольких местах.
Рязань, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube