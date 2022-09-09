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Пятница, 9 сентября 2022, 10:59 мск

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В Рязанской области сняли режим чрезвычайной ситуации

В Рязанской области отменили режим чрезвычайной ситуации, который был введен из-за лесных пожаров. Об этом сообщил глава региона Павел Малков.

«Принял решение отменить на территории области режим ЧС. Лесной пожар ликвидирован, завершается борьба с задымлениями», – написал губернатор в своем телеграм-канале.

Режим ЧС был введен в Рязанской области 22 августа. Дым от лесных пожаров распространился по большей части центральной России и дошел до Москвы. После тушения специалисты МЧС нашли следы поджогов в нескольких местах.

Рязань, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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