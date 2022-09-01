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Четверг, 1 сентября 2022, 14:14 мск

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Дым от рязанских пожаров затянул небо Мордовии

Задымление от пожаров в Рязанской области пришло в Мордовию. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

«В городском округе Саранск, а также в некоторых районах региона наблюдается задымление. В настоящее время ввиду изменения направления ветра наблюдается движение воздушных масс со стороны лесного пожара в Рязанской области», – говорится в сообщении.

МЧС и территориальное управление Роспотребнадзора взаимодействуют «по вопросу предельно допустимой нормы загрязнения атмосферного воздуха». В настоящее время в воздухе отмечается небольшой запах гари. «Плотного смога нет», – рассказал «Интерфаксу» представитель МЧС.

Как ранее сообщал «Новый День», специалисты МЧС России нашли следы поджогов в местах лесных пожаров в Рязанской области. Дым от пожаров ветром разнесло в соседние регионы, в том числе, в столицу.

Саранск, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Лесные пожары

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Поволжье, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Лесные пожары,