Поджоги стали причиной части пожаров в Рязанской области – МЧС

Специалисты МЧС России нашли следы поджогов в местах лесных пожаров в Рязанской области, рассказал глава министерства Александр Куренков.

«Мы видим определенные диверсионные моменты. В голове пожара есть элементы поджогов. Голова пожара растянулась в районе 11 км. Сейчас минерализованная полоса проведена, готова вторая линия обороны», – цитирует министра ТАСС.

Александр Куренков оценил ситуацию с пожарами в области как тяжелую, но ее удается держать под контролем. Он отметил, что сильный ветер и жара усложняют борьбу с огнем.

«Силы ведомства, помимо тушения пожаров, сосредоточены на защите населенных пунктов Ольгино, Голованово и Деулино», – добавили в пресс-службе МЧС.

По данным ФБУ «Авиалесоохрана», на полночь 25 августа в регионе действовали два пожара на площади 11 700 га. Площадь пожаров составляет 15,2 тыс. га и за сутки выросла на 29%, уточнили РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Накануне площадь лесных пожаров в Рязанской области, по разным данным, составляла 9,1 тыс. га или 11,7 тыс. га. Восемь автомобилей дорожных служб Москвы пострадали во время борьбы с лесными пожарами.

Москва, Наталья Рязанова

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