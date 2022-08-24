Резкий выброс пламени: восемь спецмашин столицы пострадали при тушении пожара под Рязанью

Восемь автомобилей дорожных служб Москвы пострадали в ходе тушения лесного пожара в Рязанской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Комплекса городского хозяйства столицы.

«Во время ликвидации ЧС по тушению пожаров в Рязанской области сильный порыв ветра привел к резкому выбросу пламени, в результате которого были сильно повреждены 8 автомобилей дорожных служб столицы», – говорится в сообщении.

В горхозе уточнили, что в результате этого инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что площадь лесных пожаров в Рязанской области сегодня достигла 9,1 тыс га. Сутки назад пройденная огнем площадь составляла 7 470 га.

Москва и Подмосковье направили спасателей, а также коммунальную технику в Рязанскую область для оказания помощи в ликвидации возгораний.

Москва, Андрей Дорофеев

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