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Пятница, 2 сентября 2022, 14:55 мск

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В Афганистане в результате теракта в мечети погибли 20 человек

В Афганистане произошел взрыв в мечети. В результате 20 человек погибли, еще около 20 пострадали. Об этом сообщает местный телеканал Tolo News со ссылкой на источники.

ЧП произошло в афганской провинции Герат. По предварительным данным, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.

Сначала сообщалось о 18 жертвах теракта, затем их число выросло до 20. Среди погибших был имам мечети.

Представитель правящего в Афганистане движения «Талибан» (запрещено в России) Забиулла Муджахид выразил соболезнования в связи произошедшим, а также пообещал найти и наказать организаторов теракта.

Кабул, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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