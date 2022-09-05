ВСУ снова ударили по Запорожской АЭС – администрация Энергодара

Военно-гражданская администрация города Энергодар сообщила, что украинские войска возобновили обстрел Запорожской АЭС. По данным властей, ВСУ нанесли три артиллерийских удара, зафиксированных внутри периметра атомной станции.

Отмечается, что украинские силы ведут хаотичный огонь по территории ЗАЭС, несмотря на присутствие на станции международных экспертов миссии МАГАТЭ. Киевский режим продолжает «отдавать приказы о ведении дальнейших провокаций», – говорится в сообщении.

«ВГА передает данные от экспертов с территории АЭС: радиационный фон находится в норме, ключевые узлы электростанции не повреждены», – отметили в администрации.

Ранее сегодня Минобороны России сообщило, что накануне ВСУ применили ударный беспилотник по территории ЗАЭС. «В результате действий российских средств радиоэлектронной борьбы украинский беспилотник потерял управление и упал в километре от территории Запорожской атомной станции», – сообщил представитель ведомства Игорь Конашенков.

Он добавил, что в ночь на 5 сентября ВСУ дважды ударили по Энергодару. По городу было выпущено шесть артиллерийских снарядов. «Подразделения ВСУ подавлены ответным огнем российской артиллерии», – сказал Конашенков.

Ранее сообщалось, что четыре представителя делегации МАГАТЭ сегодня покинули ЗАЭС, оставив там двух постоянных наблюдателей.

Энергодар, Наталья Петрова

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