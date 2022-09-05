Миссия МАГАТЭ покинула ЗАЭС, оставив там двух наблюдателей

Четверо сотрудников миссии МАГАТЭ покинули Запорожскую АЭС, оставив там двух представителей. Об этом сообщает военно-гражданская администрация Энергодара со ссылкой на Росэнергоатом.

Там отметили, что специалисты МАГАТЭ планируют обнародовать свою позицию по итогам посещения ЗАЭС во вторник, 6 сентября. С докладом перед Советом Безопасности ООН выступит директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«Миссия уехала. <...> Двое человек остались», – рассказал советник гендиректора «Росатома» Ренат Карчаа, отметив, что эксперты будут находиться на атомной станции на постоянной основе, передает ТАСС.

Ранее сегодня член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что миссия МАГАТЭ на Запорожской АЭС завершится 6 сентября.

До этого глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассказал о планах организовать постоянное присутствие своих специалистов на Запорожской АЭС. Сотрудники внедрят дополнительные механизмы защиты для безопасности ЗАЭС в условиях обстрелов.

Напомним, что миссия МАГАТЭ прибыла на станцию в четверг, 1 сентября. В тот же день часть делегации во главе с Гросси после осмотра объекта и общения с персоналом атомной станции и жителями Энергодара покинула ЗАЭС. На станции остались шесть представителей делегации.

Москва, Наталья Петрова

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