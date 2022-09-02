Эксперты МАГАТЭ остались на ЗАЭС до 4-5 сентября

Эксперты МАГАТЭ разделились после осмотра Запорожской АЭС: несколько человек задержались до 4-5 сентября для оценки ситуации. Агентство планирует организовать постоянное присутствие своих специалистов на станции, поделился планами гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«Одна группа будет работать на ЗАЭС до воскресенья или понедельника для оценки ситуации. Они должны сформулировать первые вопросы, первые данные, дать предварительную оценку, а потом будут готовить доклад. После этого мы планируем обеспечить на станции постоянное присутствие экспертов МАГАТЭ», – сказал Гросси, отвечая на вопросы журналистов.

Видео его выступления опубликовало агентство УНИАН в телеграм-канале.

Гендиректор МАГАТЭ отметил, что целостность ЗАЭС несколько раз нарушали, но специалисты не могут сейчас определить, сделано это случайно или специально.

«Это не должно больше происходить. Мы хотим внедрить определенные механизмы», – добавил Гросси и пояснил, что имеет в виду меры для защиты станции.

Миссия МАГАТЭ в составе 14 экспертов побывала на ЗАЭС 1 сентября. Специалисты осмотрели станцию, документы, оценили работу персонала и охраны. Им передали письмо от жителей Энергодара, Запорожской и Херсонской областей с просьбой повлиять на киевский режим, чтобы он прекратил обстреливать АЭС.

Президент Украины Владимир Зеленский уже назвал «бесплодной экскурсией» инспекцию Запорожской АЭС представителями МАГАТЭ. Причина – на станцию не пустили выбранных Киевом сопровождающих, которых Зеленский назвал независимыми журналистами.

Киев, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»