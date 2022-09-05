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NewDayNews.ru

Понедельник, 5 сентября 2022, 09:01 мск

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Рогов назвал срок окончания работы миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Фото: сайт Запорожской АЭС

Специалисты МАГАТЭ покинут Запорожскую АЭС 6 сентября, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Сейчас на станции работают 13 международных экспертов.

«Делегация 5 сентября еще работает, после чего ее миссия завершается, и они 6 сентября уезжают. Им оказано всяческое содействие. Четкого понимания того, останутся ли представители МАГАТЭ на атомной станции на постоянной основе, пока нет», – сказал Рогов в беседе с РИА Новости.

Напомним, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассказал о планах организовать постоянное присутствие своих специалистов на ЗАЭС. Сотрудники внедрят дополнительные механизмы защиты для безопасности ЗАЭС в условиях обстрелов.

Доклад Рафаэля Гросси перед Советом Безопасности ООН о поездке на Запорожскую АЭС запланирован на 6 сентября.

Энергодар, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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