На Камчатке спасатели доставили вниз тела погибших альпинистов

Спасатели завершили эвакуацию тел погибших альпинистов с Ключевской сопки на Камчатке. Вертолет забрал с высоты 4158 метров тела и спасателей, сообщили в пресс-службе правительства региона.

К операции привлекли вертолёт компании «Витязь-Аэро», пилоты которой единственные допущены к работе на высоте свыше четырёх тысяч метров. Погибших доставили в поселок Ключи, откуда перевезут в столицу края.

«Пилоты подняли машину на высоту 4158 м, в два захода забрали тела погибших и доставили их в Ключи, затем снова поднялись и забрали спасателей. Сегодня тела погибших будут доставлены в Петропавловск-Камчатский для проведения судебно-медицинской экспертизы», – пояснил зампредседателя правительства Камчатского края Роман Василевский.

Как сообщал «Новый День», группа из десяти туристов и двух гидов отправилась на вулкан Ключевская сопка 30 августа. 3 сентября трое остались на отметке 3300 м, остальные пошли выше. Часть туристов сорвалась со склона, пятеро погибли. Позже от переохлаждения и травм умерли еще четверо. Один гид и туристка не пострадали, второй гид доставлен в больницу, его жизнь вне опасности.

Прокуратура Новосибирской области начала проверку ООО «Экстрим тайм», которое организовало восхождение туристов на вулкан. Директор турфирмы задержан, в офисе проведен обыск. Возбуждены уголовные дела о причинении смерти по неосторожности (ч.3 ст. 109 УК РФ) и оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг, повлекших смерть людей (ч.3 ст.238 УК РФ).

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

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