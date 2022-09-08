Белгород вновь попал под обстрел с украинской стороны

Система ПВО сбила две ракеты над Белгородом во время обстрела города с украинской стороны. Обломки упали на территории города, но никто не пострадал, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

«Две ракеты были сбиты над Белгородом. Повреждена кровля дома во 2-м Ореховом тупике, найдены осколки на участках домов на улице Радиальной, Орлова и 2-м Окраинном переулке. Главное – жертв и пострадавших нет», – написал губернатор в своем телеграм-канале.

ВСУ неоднократно обстреливали приграничные с Украиной территории Белгородской области. Так, 31 августа в Белгороде началось со взрывов в разных частях города. Это сработала ПВО, пострадавших и разрушений не было.

С 11 апреля в регионе действует желтый уровень террористической опасности. В поселениях в пятикилометровой зоне у границы с Украиной закрыты школы и детские сады.

Белгород, Наталья Рязанова

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