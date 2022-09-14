Суд прекратил дело актрисы Кристины Асмус о дискредитации ВС РФ

Тверской районный суд Москвы прекратил административное дело в отношении актрисы Кристины Асмус о дискредитации Вооруженных сил РФ. Судья не нашел в деле состава правонарушения. Кроме того, суд усмотрел многочисленные нарушения со стороны органов дознания.

Заседание суда проходило в закрытом режиме по просьбе адвоката Асмус. Журналистам впустили в зал только на оглашение решения. Артистка на заседание не пришла, передает ТАСС.

На Кристину Асмус был составлен протокол по ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ) из-за публикации в соцсетях, датированной 24 февраля. Асмус «разместила текстовую публикацию в социальной сети, направленную на негативное отношение к проводимой военной операции», – сообщили ранее в пресс-службе Тверского суда столицы. Актрисе грозил денежный штраф в размере до 50 тыс. рублей.

Судебное разбирательство изначально было назначено на 6 сентября, но потом заседание перенесли на 14 сентября.

Напомним, 6 сентября Тверской суд Москвы оштрафовал заслуженную артистку России Татьяну Рудину за дискредитацию российской армии. Актриса была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Москва, Наталья Петрова

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