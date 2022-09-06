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Столичный суд оштрафовал актрису Татьяну Рудину за дискредитацию ВС России

Тверской районный суд Москвы оштрафовал сегодня заслуженную артистку России Татьяну Рудину за дискредитацию Вооруженных сил РФ, передает РБК со ссылкой на пресс-службу суда.

Рудина признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП и ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей.

О деле против Рудиной стало известно 1 сентября. Сообщалось, что поступившие материалы связаны с «размещением публикации в социальной сети, направленной на негативное отношение к проводимой военной операции».

Татьяна Рудина – артистка Московского драматического театра им. Ермоловой, играла в фильмах «Выйти замуж за капитана», «Дети солнца», сериалах «Журов» и «Таксистка».

Сегодня же Тверской суд должен был рассматривать дело актрисы Кристины Асмус, которая также обвиняется в дискредитации армии из-за поста в соцсетях. Однако судебное заседание перенесено на 14 сентября.

В начале марта в России ввели административную и уголовную ответственность за дискредитацию действий Вооруженных сил. Административная ответственность для граждан предусматривает штрафы до 50 тысяч рублей (в случае призывов к несанкционированным акциям и беспорядкам – до 100 тысяч рублей), уголовная ответственность – штрафы до 1,5 млн рублей и лишение свободы сроком до 15 лет.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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