российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 18 сентября 2022, 14:23 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Оренбурге полицейский из отдела по борьбе с наркотиками хотел продать запрещенные вещества

В Оренбурге полицейского подозревают в попытке торговли наркотическими веществами. При этом сам правоохранитель является сотрудником отдела, отвечающего за борьбу с наркоторговлей.

О задержании старшего оперуполномоченного отдела по контролю за оборотом наркотиков сообщает региональное управление СКР. Отмечается, что уголовное дело возбуждено по результатам взаимодействия со службой собственной безопасности УМВД России по Оренбургской области.

«По данным следствия, подозреваемый попытался сбыть наркотическое средство путем раскладывания в тайники (закладки) на территории города Оренбурга, однако свой преступный умысел не смог довести до конца, поскольку был задержан», – говорится в сообщении ведомства. Следователи провели обыски, назначили экспертизы и изъяли 23 закладки наркотических средств.

В областном управлении МВД добавили, что проводят служебную проверку. Если вина сотрудника будет подтверждена, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

Оренбург, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Наркотики

Украинец с поддельным паспортом пытался наладить наркоторговлю в Москве / В США директор школы отравился изъятыми у ученика наркотиками / Новосибирский депутат попался на покупке наркотиков из-за границы / Утомил старушку: жительница Подмосковья заказала убийство сына / После прихода к власти талибов* наркотрафик из Афганистана в Таджикистан утроился / «По стопам баскетболистки»: гражданин Турции рискует лишиться свободы за ввоз запрещенных препаратов / Аферисты из России обманули европейцев на миллиард евро с инвестициями в стартап по выращиванию марихуаны / Житель Владивостока полтора года выращивал коноплю в подвале многоэтажки

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Поволжье, Россия, Скандалы и происшествия, Наркотики,