В Оренбурге полицейский из отдела по борьбе с наркотиками хотел продать запрещенные вещества

В Оренбурге полицейского подозревают в попытке торговли наркотическими веществами. При этом сам правоохранитель является сотрудником отдела, отвечающего за борьбу с наркоторговлей.

О задержании старшего оперуполномоченного отдела по контролю за оборотом наркотиков сообщает региональное управление СКР. Отмечается, что уголовное дело возбуждено по результатам взаимодействия со службой собственной безопасности УМВД России по Оренбургской области.

«По данным следствия, подозреваемый попытался сбыть наркотическое средство путем раскладывания в тайники (закладки) на территории города Оренбурга, однако свой преступный умысел не смог довести до конца, поскольку был задержан», – говорится в сообщении ведомства. Следователи провели обыски, назначили экспертизы и изъяли 23 закладки наркотических средств.

В областном управлении МВД добавили, что проводят служебную проверку. Если вина сотрудника будет подтверждена, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

Оренбург, Зоя Осколкова

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