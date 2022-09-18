Жертвами украинских обстрелов в ДНР за сутки стали 9 мирных жителей

В результате украинских ударов по территории Донецкой народной республики за прошедшие сутки погибли 9 мирных жителей, еще 17 человек получили ранения. Об этом в воскресенье сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

Накануне ВСУ обстреляли центр Донецка. Сообщалось о гибели четырех человек.

Ночью украинские войска продолжили артиллерийские удары по центру города. В результате атаки погибла женщина, и пострадал мужчина.

Утром 18 сентября ВСУ обстреляли Петровский район Донецка, ранения получила женщина. По информации штаба, на данный момент удары по Петровскому району продолжаются. «Против мирного населения применяется артиллерия НАТО калибром 155-мм», – говорится в сообщении.

Москва, Наталья Петрова

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