Украинская армия снова обстреляла центр Донецка: погибли 4 мирных жителя

Украинская армия в субботу вновь обстреляла центр Донецка. Жертвами артиллерийского удара стали не менее четырех мирных жителей. Об этом сообщили мэр города Алексей Кулемзин и Штаб территориальной обороны ДНР. Еще три человека получили ранения различной степени тяжести.

Мэр написал в Telegram, что в Ворошиловском районе обнаружены осколки от снарядов французской 155-мм гаубицы CAESAR. «Уже известно о четырех погибших», – сообщил он.

Кулемзин добавил, что ВСУ начали обстреливать Кировский и Куйбышевский районы Донецка.

Ранее сообщалось, что в результате сегодняшнего обстрела Петровского района города погиб мужчина.

В центре Донецка разорвалось 11-13 снарядов, выпущенных из САУ CAESAR, сообщает телеграм-канал «Донецк решает» со ссылкой на представителей силовых структур и очевидцев. Основной удар пришелся на площадь Ленина и прилегающие улицы. «Множество домов посечены осколками, разбиты стекла в окнах и витрины магазинов», – отмечено в сообщении.

Донецк, Наталья Петрова

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