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Воскресенье, 18 сентября 2022, 12:12 мск

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ВСУ снова ударили по колонии в Еленовке, погиб пленный украинец

Украинские войска в воскресенье утром вновь обстреляли Еленовскую исправительную колонию в ДНР, в которой содержатся украинские военнопленные.

В результате удара убит один и ранены четыре военнопленных, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. Там отметили, что обстрел велся с позиций в Новомихайловке с применением артиллерии НАТО калибром 155-мм.

Напомним, что 29 июля в результате удара ВСУ из американских РСЗО HIMARS по колонии в Еленовке погибли 50 и ранены 73 украинских военнопленных. Всего в изоляторе находились 193 украинца. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела колонии в Еленовке.

В августе генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что по просьбе властей Украины и России решил создать миссию по расследованию фактов обстрела СИЗО в Еленовке. Эту команду возглавит генерал из Бразилии. Когда миссия прибудет в Еленовку, неизвестно.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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