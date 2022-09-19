Новый удар армии Украины по Донецку: погибли 13 мирных жителей

В результате артиллерийского удара украинских военных по площади Бакинских Комиссаров в Куйбышевском районе Донецка погибли не менее 13 мирных жителей. Об этом сообщили мэр Донецка Алексей Кулемзин и штаб территориальной обороны ДНР. Это предварительные данные. Количество раненых уточняется, написал мэр в своем Telegram.

Обновлено. Среди жертв обстрела – двое детей, передает телеграм-канал «Донбасс решает».

«Украина снова крыла 155-мм снарядами, прилет прямо в остановку и магазин «Джем». Там лежат разорванные в клочья тела», – рассказал донецкий волонтер Андрей Лысенко.

По данным СЦКК ДНР, украинские войска днем в понедельник выпустили по жилым кварталам Куйбышевского района города 9 снарядов натовского калибра 155-мм. Обстрелы ведутся с позиций ВСУ в населенном пункте Нетайлово.

Надо отметить, что Донецк ежедневно подвергается массированным артиллерийским ударам со стороны украинской армии. В субботу, 17 сентября, жертвами удара по центру городу стали 4 человека.

Донецк, Наталья Петрова

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