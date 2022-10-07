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Пятница, 7 октября 2022, 14:09 мск

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На Ставрополье спецслужбы задержали террористов с компонентами бомбы

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт на Ставрополье. Были задержаны члены запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий на территории Ставропольского края вскрыта и пресечена деятельность законспирированной ячейки сторонников запрещенной в России международной террористической организации «ИГИЛ», – сообщает Центр общественных связей ФСБ.

По данным спецслужбы, завербованные россияне планировали совершить теракт на одном из объектов транспортной инфраструктуры региона.

В ходе обысков в Ставрополе обнаружены и изъяты компоненты и поражающие элементы, приобретенные подозреваемыми для изготовления самодельного взрывного устройства, и средства конспиративной связи.

Задержанные дали признательные показания. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту) УК РФ. Расследование продолжается.

Ставрополь, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Терроризм

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