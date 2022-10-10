Путин рассказал о попытке Киева взорвать «Турецкий поток»

Киевский режим готовил серию терактов на объектах электро- и газотранспортной инфраструктуры России. Одной из целей был участок газопровода «Турецкий поток», рассказал президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности.

«Киевский режим уже давно использует террористические методы. Совершен целый ряд терактов и попыток подобных преступлений в отношении объектов электроэнергетики и газотранспортной инфраструктуры нашей страны, включая попытку подрыва на одном из участков газотранспортной системы «Турецкий поток», – приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

Глава государства приравнял к терактам обстрелы городов Донбасса и района Запорожской АЭС. Он также напомнил, что украинские боевики несколько раз нападали на объекты в России.

«Спецслужбы Украины осуществили также уже три террористических акта в отношении Курской АЭС России, неоднократно подрывая линии высокого класса напряжения. В результате третьего теракта было повреждено сразу три таких линии. Ущерб был в кратчайшие сроки ликвидирован, серьезных последствий не допущено», – сказал президент.

Утром 8 октября на Крымском мосту подорвали грузовой автомобиль, пламя охватило несколько цистерн с топливом на соседней железнодорожной ветке моста. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что теракт готовили спецслужбы Украины при участии граждан РФ и зарубежных стран.

Напомним, обе ветки газопровода «Северный поток» и одна ветка «Северного потока-2» повреждены взрывами. Москва готова снабжать Европу газом по оставшейся ветке газопровода, как только Германия разрешит ввести трубопровод в эксплуатацию.

Москва, Наталья Рязанова

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