Три сотрудника Росгвардии погибли при взрывах в Белгородском селе после обстрела ВСУ

Сотрудники Росгвардии погибли и пострадали в результате детонации боеприпаса на складе в селе Октябрьское в Белгородской области. Боеприпас начал взрываться после попадания украинской ракеты.

«В поселке Октябрьский подорван склад с боеприпасами, есть погибшие и раненые», – сообщили в Следственном комитете России.

«Вести.ру» уточнили, что погибли три человека, и более 10 пострадали. По данным телеграм-канала «База», число раненых достигает 14 человек.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела территории Белгородской области с украинской стороны. Предварительно, обстрел велся со стороны села Казачья Лопань, в двух километрах от которого расположена российско-украинская граница.

Следователи также фиксируют доказательства по факту обстрела утром 14 октября, когда система ПВО сбила украинскую ракету. Обломки упали рядом с железнодорожным полотном и повредили линии электропередач. На перегоне Волоконовка – Новый Оскол временно остановили движение поездов, чтобы провести ремонтные работы.

Октябрьский, Наталья Рязанова

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