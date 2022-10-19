В Хакасии полицейский передавал сведения об операциях МВД украинским наркоторговцам

В Хакасии полицейского уличили в работе на украинских наркоторговцев. Правоохранитель передавал преступникам данные о мероприятиях МВД по пресечению каналов поставки наркотиков в республику.

Как сообщает региональный главк ФСБ, сотрудник полиции с января 2021 года сотрудничал с подпольным интернет-магазином, где продавали наркотики. За данные о полицейских операциях ему платили деньги.

При обысках у полицейского обнаружили наркотические вещества синтетического происхождения в крупном размере. Следователи устанавливают все обстоятельства совершенных преступлений.

В настоящее время суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Абакан, Зоя Осколкова

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