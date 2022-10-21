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Пятница, 21 октября 2022, 15:58 мск

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Российский омбудсмен назвала арест россиян в Европе полным абсурдом

Фото: пресс-служба Кремля

Задержание пяти российских граждан в Италии и Германии политизировано. Такое мнение высказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Накануне сообщалось, что по запросу США были арестованы Светлана Кузургашева, Юрий Орехов, Артем Усс, Тимофей Телегин и Сергей Тюляков. Вашингтон обвиняет их в уклонении от санкций и отмывании денег.

«С точки зрения здравого смысла – полный абсурд. А с позиций норм международного права – грубейшее нарушение прав человека», – написала Москалькова в своем телеграм-канале. По ее мнению, эти меры направлены на разрушение делового климата в мире.

«Это политизированное решение – практическое исполнение коллективных рестрикций в отношении граждан России, наложенных западными государствами в нарушение основополагающего принципа современного права – презумпции невиновности», – подчеркнула омбудсмен.

Москалькова также призвала международное правозащитное сообщество дать объективную оценку произошедшему.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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